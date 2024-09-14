Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» снова потерял игрока из-за травмы

14 Сентября 2024 • 22:37 Комментировать
Реал Сосьедад
0:2
Реал Мадрид
1 5.20 X 3.90 2 1.70
2-й тайм

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас получил травму в игре с «Реал Сосьедадом».

Встреча пятого тура чемпионата Испании проходит в эти минуты. Счет в матче пока не открыт – 0:0.

Браим Диас вышел в стартовом составе «Реала» на данный матч, но спустя некоторое время получил повреждение в одном из эпизодов. На 24-й минуте хавбек был вынужден покинуть поле, держась за заднюю поверхность бедра правой ноги. Вместе Диаса на замену вышел Родриго.

Следить за всеми событиями матча «Реал Сосьедад» - «Реал» Мадрид можно в текстовой онлайн-трансляции на спортивном портале LiveResult.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 2
😀 0
🤣 1
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Браим Диас

Новости по матчу

Сегодня, 14 Сентября
22:37
«Реал» снова потерял игрока из-за травмы
21:30
«Реал Сосьедад» - «Реал» Мадрид: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 4
20:25
Модрич и Мбаппе — в стартовом составе «Реала» на матч с «Реал Сосьедадом»
15:07
«Реал» продлит контракт с защитником
12:05
Ставка и прогноз на матч Реал Сосьедад — Реал Мадрид Ла Лиги — 14 сентября 2024
02:39
Реал Сосьедад - Реал Мадрид: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:16
Сунесс: «Трент создан для «Реала», «Барселона» не сможет его себе позволить» 1
13 Сентября
23:05
Прогноз на точный счёт матча Реал Сосьедад — Реал Мадрид Ла Лиги — 14 сентября 2024
22:48
Кубо назвал главную проблему «Реала»
21:59
Анчелотти: «Вальверде — потрясающий игрок»
21:51
Кубо: «У меня не очень хорошие воспоминания о «Реале»
21:47
Оярсабаль снова в заявке «Реал Сосьедада»
21:03
Анчелотти высказался о реакции Родриго на его отсутствие в списке претендентов на «Золотой мяч»
19:44
Хороший прогноз и ставка на матч Реал Сосьедад – Реал Мадрид чемпионата Испании – 14 сентября 2024
19:11
Анчелотти ответил, сыграют ли Беллингем и Тчуамени в матче с «Реал Сосьедадом» 1
17:39
Анчелотти признал проблему с Винисиусом 1
17:31
Анчелотти отреагировал на критику Винисиуса
05:37
Карвахаль: «Быть номинированным на «Золотой мяч» – уже успех»
03:44
«Реал» пропишет 50 млн евро отступных в новом контракте 17-летнего игрока
03:13
Карвахаль высказался о проблеме несыгранности Мбаппе с Винисиусом и Родриго
01:52
Карвахаль – о будущем в «Реале»: «Я не буду играть в другом европейском клубе»
01:14
Родри рассказал, как относится к Винисиусу
12 Сентября
23:10
«Реал» продлит контракт с восходящей звездой
22:27
Хакими принял решение по будущему в «ПСЖ» на фоне слухов о «Реале»
20:42
Беллингем: После дубля Джоба Анчелотти сказал, что «Реал» взял не того Беллингема 2
15:26
Роналду: «У Беллингема огромный потенциал»
10:42
«Реал» верит в потенциал Лунина, именно поэтому клуб решил продлить контракт с украинцем
05:03
Анчелотти может предоставить отдых одному из лидеров «Реала» в ближайшем матче
03:37
Зидан назвал свой любимый гол 1
00:16
Моуринью поделился мнением о Гюлере
11 Сентября
22:41
«Реал» поспорит с английскими грандами за олимпийского чемпиона
20:50
Назван возможный состав «Реала» на матч пятого тура Ла Лиги
19:58
Моуринью восхищён трансферной работой «Реала» 1
14:55
Милитао возобновил тренировки с «Реалом»
03:33
Беллингем сможет помочь «Реалу» в матче против «Реал Сосьедада»
01:52
Мбаппе был готов перейти в английский топ-клуб – известны детали
00:02
Три важных игрока «Реала» рискуют пропустить ближайший матч 1
10 Сентября
20:51
Пивоваров: «Хотел бы, чтобы Захарян максимально себя реализовал»
20:30
Модрич — единственный игрок, который вернулся в «Реал» после сборной
18:47
Инсайдер Моретто: «Гюлер многих впечатлил»
18:26
Стало известно, с кем Мбаппе ближе всех общается в «Реале» 1
18:06
Роналду: Думаю, Мбаппе справится в «Реале»
17:48
Роналду: Я знал, что справлюсь с давлением в «Реале»
17:41
Роналду: «Реал» — лучший клуб в истории»
15:32
«Реал» включил Фабиана Руиса в трансферный шорт-лист 1
04:53
Три топ-клуба хотят купить Салиба у «Арсенала» 2
03:09
Марсело признался, что сохраняет крепкую связь с «Реалом»
00:42
Серхио Рамос обратился к Модричу
09 Сентября
23:43
«Реал» следит за Хаби Алонсо и ключевым игроком «Байера»
04:30
Карвахаль может сыграть на непривычной позиции в следующем матче «Реала»
03:35
Тренер сборной Аргентины Скалони: «Анчелотти – пример для подражания»
03:04
Марсело высказался о непопадании Родриго в число претендентов на «Золотой мяч»
08 Сентября
23:35
Марсело: «Золотой мяч» вручат Винисиусу»
07 Сентября
23:14
«Реал» хотел избавиться от защитника
22:50
Стало известно, отпустит ли «Реал» Тчуамени в АПЛ
21:53
Лапорт отреагировал на слухи о «Реале» 1
20:32
В «Реале» впечатлены прогрессом Гарсии
19:17
Стало известно, какой клуб Ла Лиги продаёт самые дорогие билеты на домашние матчи
18:33
«Реал» хочет перехватить Киммиха у «Барселоны»
17:07
Анчелотти объяснил, почему всегда старается наладить отношения с игроками 1
14:49
Гюлер сумел избежать травмы
14:06
Анчелотти: «За три-четыре часа до матча я всегда начинаю потеть»
06:23
«Реал» претендует на звезду «Арсенала»
06 Сентября
19:24
Стало известно, когда Камавинга может вернуться на поле
19:17
Список травмированных «Реала» пополнился
15:45
Семь игроков «Реала» находятся в лазарете 2
04:33
Начо: «Реал» – клуб всей моей жизни, было очень трудно уходить»
03:37
Анчелотти вернёт Тчуамени в центр защиты 3
00:01
Стало известно, насколько серьёзна травма Милитао
05 Сентября
23:29
«Реал» обратился к Роналду, забившему 900-й гол в карьере 1
23:07
«Реал» потерял уже трёх игроков из-за травм во время международной паузы 1
22:56
Защитник «Реала» снова получил травму
17:44
Мбаппе оценил свой старт в «Реале»
05:22
Неймар прокомментировал отсутствие Родриго в списке претендентов на «Золотой мяч» 5
01:00
Родриго отреагировал на непопадание в список 30 претендентов на «Золотой мяч»
04 Сентября
23:38
Карвахаль оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»
22:49
Мбаппе номинирован на «Золотой мяч» в седьмой раз – ему всего 25 лет
21:55
Мэр Мадрида попросил Винисиуса извиниться 5
15:26
Хоселу высказался о первых матчах Мбаппе в футболке «Реала» 1
15:00
Карвахаль высказался насчёт возможного перехода в МЛС
03 Сентября
23:08
Мбаппе удивлён «Реалом»
22:23
Васкес поделился ожиданиями от Мбаппе
14:02
Стало известно, будет ли «Реал» продлевать контракты с Карвахалем и Менди
10:40
Стало известно, когда Тчуамени и Менди вернутся в строй 2
06:10
Суперкомпьютер оценил шансы «Барселоны» на чемпионство после уверенного старта 1
04:54
«Реал» снова отклонил трансферную просьбу Анчелотти 12
04:44
Рафинья: «Винисиус во время матчей и Винисиус в жизни – два разных человека»
02:12
Игрок «Барселоны» Рафинья: «Меня удивили результаты «Реала»
00:36
Бальде: «Барселону» не должен беспокоить приход Мбаппе в «Реал»
02 Сентября
05:00
Анчелотти: «Перерыв на матчи сборных – это не очень хорошо»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РЕАЛ СОСЬЕДАД РЕАЛ МАДРИД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Зидан назвал лучший футбольный стадион в мире Дзюба нашёл новую команду в РПЛ Хамес признал, что ошибался насчёт Месси Назван главный фаворит ЧМ-2026 - это не Испания и Англия «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Хавбек «Спартака» перешёл в европейский клуб Звёздный игрок покинет «Реал», Холанн поставил ультиматум «Манчестер Сити», а «Манчестер Юнайтед» хочет переубедить Зидана – в главных слухах недели Суперкомпьютер вычислил главного фаворита Лиги чемпионов – это не «Реал» ЦСКА отстранил игрока после слов о «Спартаке» Беллингем: После дубля Джоба Анчелотти сказал, что «Реал» взял не того Беллингема
Два топ-клуба хотят забрать Салаха из «Ливерпуля» Почему «Реал» превратился в «Галактикос»: с чём схожесть нынешней команды и эпохи Зидана Роналду не филонит и решает с замены: Португалия дожала Шотландию голом Криштиану Испанский суперклуб выбирает между Клоппом и Хаби Алонсо Сборная Испании потеряла Ольмо Стала известна дата 1000-го гола Роналду «Барселона» объявила о потере игрока на целый год Будущее Ольмо в «Барселоне» под угрозой Шок для «Манчестер Сити» - с клуба могут снять 100 очков «Реал» или «Барселона»: Киммих выбрал следующий клуб
Спортивные новости
«Нефтехимик» нанёс «Локомотиву» первое поражение в сезоне КХЛ «Российская действительность может освежить его». Канарейкин – о поведении Гру Двукратный олимпийский чемпион отреагировал на обвинения Дрозда в употреблении допинга Туменов поделился ожиданиями от боя между Шевченко и Грассо Туменов назвал фаворита в бою между О'Мэлли и Двалишвили Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Эспаньол Эспаньол
Алавес Алавес
3
2
2.55 3.10 2.80
Видео
Окончен
Севилья Севилья
Хетафе Хетафе
1
0
2.23 3.00 3.45
Видео
86 мин
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Реал Мадрид Реал Мадрид
0
2
4.00 3.60 1.84
Видео
15.09.24 в 15:00
Сельта Сельта
Вальядолид Вальядолид
1.67 3.75 4.90
Видео
15.09.24 в 17:15
Жирона Жирона
Барселона Барселона
3.90 3.85 1.80
Видео
15.09.24 в 19:30
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
Атлетик Б Атлетик Б
3.10 3.25 2.26
Видео
15.09.24 в 22:00
Атлетико М Атлетико М
Валенсия Валенсия
1.34 4.80 9.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Сентября
22:37 · Испания. Ла Лига
«Реал» снова потерял игрока из-за травмы
21:39 · Испания. Ла Лига
«Севилья» ушла из зоны вылета, одолев «Хетафе»
21:30 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» - «Реал» Мадрид: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2 4
20:25 · Испания. Ла Лига
Модрич и Мбаппе — в стартовом составе «Реала» на матч с «Реал Сосьедадом»
19:13 · Испания. Ла Лига
Хет-трик Пуадо позволил «Эспаньолу» одолеть «Алавес»
17:40 · Англия. Премьер-лига
«Реал» договорился со звёздным игроком из АПЛ 2 слухи
17:17 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет решить проблему Педри с помощью науки
17:04 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» в большинстве дожал «Мальорку»
15:25 · Германия. Бундеслига
«Реал» подпишет топ-защитника
15:07 · Испания. Ла Лига
«Реал» продлит контракт с защитником
13:20 · Англия. Премьер-лига
Лондонский клуб летом хотел приобрести Фермина Лопеса
11:36 · Испания. Ла Лига
Форвард «Реала» Мбаппе может сыграть семь матчей за 22 дня
11:31 · Англия. Премьер-лига
Деку объяснил, почему «Барселона» не смогла удержать Гиу
11:17 · Испания. Ла Лига
Серхио Рамос ведёт переговоры с новым клубом
10:54 · Испания. Ла Лига
«Барселона» приняла решение о будущем Педри
10:34 · Испания. Ла Лига
В «Реале» возникли опасения по поводу Алабы
08:30 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед»: «Из моего перехода не получилось ничего хорошего»
08:08 · Испания. Ла Лига
Карвахаль прокомментировал отставание «Реала» от «Барселоны»
07:59 · Испания. Ла Лига
Криштиану Роналду высказался об уходе Крооса из футбола
07:32 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» объяснили, почему не купили Нико Уильямса 1
07:19 · Испания. Ла Лига
Экс-игрок «Барселоны» высказался о двух звёздах «Реала»
04:50 · Испания. Ла Лига
Деку: «Фати может вернуться на прежний уровень»
04:08 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Тоттенхэма» Грэй мог оказаться в «Реале» или «Баварии»
03:29 · Италия. Серия А
Директор «Фиорентины» рассказал, почему клуб отказался покупать Роке у «Барселоны»
01:39 · Испания. Ла Лига
Хави уверен, что высказывания о его работе в «Барселоне» несправедливы
Все новости
Рекомендуем