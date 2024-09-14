«Реал» снова потерял игрока из-за травмы

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас получил травму в игре с «Реал Сосьедадом».

Встреча пятого тура чемпионата Испании проходит в эти минуты. Счет в матче пока не открыт – 0:0.

Браим Диас вышел в стартовом составе «Реала» на данный матч, но спустя некоторое время получил повреждение в одном из эпизодов. На 24-й минуте хавбек был вынужден покинуть поле, держась за заднюю поверхность бедра правой ноги. Вместе Диаса на замену вышел Родриго.

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