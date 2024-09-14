«Севилья» ушла из зоны вылета, одолев «Хетафе»

В пятом туре чемпионата Испании «Севилья» и «Хетафе» бились за первую победу в сезоне. Хозяева играли первым номером и создали побольше моментов. Уже на 19-й минуте Крисантус Уче зарядил в штангу. А вскоре уже Хесус Навас был точен, открыв счет. Исаак Ромеро Берналь перебрасывал голкипера, но не попал в створ. Лучший момент второго тайма имел Навас, но его выстрел был с трудом нейтрализован вратарем. Напоследок Доди Лукебакио зарядил в перекладину.
1:0, «Севилья» покинула зону вылета, и туда переместился «Хетафе».
Протокол игры
|(1:0) Навас Хесус23'
Нюланд Эрьян•Кармона Хосе Анхель•Ньянзу Танги•Маркан Маркос81' (Салас Кике (81') •Педроса Адриа•Фернандес Жерар76' (Агум Люсьен (76') •Гудель Неманья•Соу Джибрил90' (Барко Валентин (90') •Навас Хесус67' (Лукебакио Доди (67') •Берналь Исаак Ромеро 56'90' (Монтьель Гонсало (90') •Эджуке Чидера67' (Хуанлу Санчес (67' 83') 88'
Сория Давид•Иглесиас Хуан•Дьене Даконам• 63'Беррокаль Хуан90' (Патрик Джон (90') •Рико Диего85' (Сантьяго Хесус (85') • 90'Перес Карлес71' (Ривера Горка (71') •Милья Луис•Арамбарри Мауро71' (Аленья Карлес (71') •Сола Алекс 90'72' (Гонсалес Петер (72') •Chrisantus Uche85' (Риско Альберто (85') •Йылдырым Бертуг 45'
14 сентября. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).
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