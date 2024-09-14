«Севилья» ушла из зоны вылета, одолев «Хетафе»

В пятом туре чемпионата Испании «Севилья» и «Хетафе» бились за первую победу в сезоне. Хозяева играли первым номером и создали побольше моментов. Уже на 19-й минуте Крисантус Уче зарядил в штангу. А вскоре уже Хесус Навас был точен, открыв счет. Исаак Ромеро Берналь перебрасывал голкипера, но не попал в створ. Лучший момент второго тайма имел Навас, но его выстрел был с трудом нейтрализован вратарем. Напоследок Доди Лукебакио зарядил в перекладину.

1:0, «Севилья» покинула зону вылета, и туда переместился «Хетафе».