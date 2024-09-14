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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» ушла из зоны вылета, одолев «Хетафе»

14 Сентября 2024 • 21:39 Комментировать
Севилья
1:0
Хетафе
окончен

В пятом туре чемпионата Испании «Севилья» и «Хетафе» бились за первую победу в сезоне. Хозяева играли первым номером и создали побольше моментов. Уже на 19-й минуте Крисантус Уче зарядил в штангу. А вскоре уже Хесус Навас был точен, открыв счет. Исаак Ромеро Берналь перебрасывал голкипера, но не попал в створ. Лучший момент второго тайма имел Навас, но его выстрел был с трудом нейтрализован вратарем. Напоследок Доди Лукебакио зарядил в перекладину.

1:0, «Севилья» покинула зону вылета, и туда переместился «Хетафе».

Протокол игры  
Севилья1:0Хетафе
(1:0) Навас Хесус23'  
Нюланд ЭрьянКармона Хосе АнхельНьянзу ТангиМаркан Маркос 81' (Салас Кике ( 81') Педроса АдриаФернандес Жерар 76' (Агум Люсьен ( 76') Гудель НеманьяСоу Джибрил 90' (Барко Валентин ( 90') Навас Хесус 67' (Лукебакио Доди ( 67') Берналь Исаак Ромеро  56' 90' (Монтьель Гонсало ( 90') Эджуке Чидера 67' (Хуанлу Санчес ( 67'  83'  88')
Запасные: Фернандес Альваро IIIФлорес АльбертоИдумбо Музамбо СтанисКолладо АльбертоИхеаначо КелечиОртис Педро
Сория ДавидИглесиас ХуанДьене Даконам  63'Беррокаль Хуан 90' (Патрик Джон ( 90') Рико Диего 85' (Сантьяго Хесус ( 85'  90') Перес Карлес 71' (Ривера Горка ( 71') Милья ЛуисАрамбарри Мауро 71' (Аленья Карлес ( 71') Сола Алекс  90' 72' (Гонсалес Петер ( 72') Chrisantus Uche 85' (Риско Альберто ( 85') Йылдырым Бертуг  45'
Запасные: Меденица ДжорджиеCoba da CostaЛетачек ИржиGuillem Trilla CortinasДуарте Домингуш
14 сентября. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).
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Евро-Футбол.Ру,
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