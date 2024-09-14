Модрич и Мбаппе — в стартовом составе «Реала» на матч с «Реал Сосьедадом»

Сегодня, 14 сентября, мадридский «Реал» встретится на выезде с «Реал Сосьедадом» в рамках пятого тура испанской Ла Лиги.

Пресс-служба «сливочных» опубликовала список футболистов, которые с самого начала выйдут на поле в предстоящем поединке.

Стартовый состав «Реала»: Куртуа (вр), Менди, Рюдигер, Милитао, Карвахаль, Браим Диас, Модрич, Вальверде, Гюлер, Винисиус, Мбаппе.

Игра пятого тура чемпионата Испании между «Реал Сосьедадом» и «Реалом» должна будет начаться в 22:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию поединка на спортивном портале LiveResult.