Хет-трик Пуадо позволил «Эспаньолу» одолеть «Алавес»

«Эспаньол» и «Алавес» провели достаточно событийный для современного испанского футбола матч пятого тура Ла Лиги. В середине первого тайма Альваро Техеро вывел на пустые ворота Хавьера Пуадо. Соперник ответил ударом головой Томаса Конечни, с нескольких метров было сложно промахнуться.

Во втором тайме ударом головой Пуадо оформил дубль с подачи Техеро. А вскоре с 11-метрового он перехитрил голкипера - 3:1. «Алавес» отыграл один гол после корнера, когда Науэль Теналья метко бил головой - 3:2.

У команд сейчас по семь очков, они делят пятое место.