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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хет-трик Пуадо позволил «Эспаньолу» одолеть «Алавес»

14 Сентября 2024 • 19:13 Комментировать
Эспаньол
3:2
Алавес

«Эспаньол» и «Алавес» провели достаточно событийный для современного испанского футбола матч пятого тура Ла Лиги. В середине первого тайма Альваро Техеро вывел на пустые ворота Хавьера Пуадо. Соперник ответил ударом головой Томаса Конечни, с нескольких метров было сложно промахнуться.

Во втором тайме ударом головой Пуадо оформил дубль с подачи Техеро. А вскоре с 11-метрового он перехитрил голкипера - 3:1. «Алавес» отыграл один гол после корнера, когда Науэль Теналья метко бил головой - 3:2.

У команд сейчас по семь очков, они делят пятое место.

Протокол игры  
Эспаньол3:2Алавес
(1:0) Пуадо Хавьер21'  
  35'Конечни Томас (1:1)
(2:1) Пуадо Хавьер56'  
(3:1) Пуадо Хавьер63'  
  68'Теналья Науэль (3:2)
Гарсия ЖоанЭль Хилали Омар  54'Кумбулла Мараш  48'Кабрера ЛеандроРомеро Карлос 84' (Оливан Бриан ( 84') Техеро Альваро 58' (Грагера Хосе ( 58') Крал АлексАгуадо Альваро 58' (Кардона Ирвин ( 58') Каррерас Жофре 74' (Серхи Гомес ( 74') Пуадо ХавьерВелиз Алехо 57' (Хеддира Валид ( 57')
Запасные: Фортуньо АнхельПачеко ФернандоЮнювар НаджиЛосано ПольРока АнтониоСанчес СальвадорМилья Пере
Сивера Антонио  61'Теналья НауэльАбкар Абделькабир  29' 64' (Мартинес Антонио III ( 64') Седлар АлександрСанчес Мануэль  76'Гуриди Хон 64' (Моуриньо Сантьяго ( 64') Бланко Антонио 64' (Хордан Хоан ( 64') Стоичков ХуанВисенте КарлосКике Гарсия 71' (Гевара Андер ( 71') Конечни Томас 78' (Вильялибре Асьер ( 78')
Запасные: Реббах АбдеррахманАдриан ПикаМартин КарлосБенавидес КарлосОвоно ХесусРомеро ЛукаДиарра Мусса
14 сентября. Стадион "Корнелья-Эль Прат" (Барселона).
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Евро-Футбол.Ру,
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Актуальный прогноз и ставка на матч Эспаньол – Алавес чемпионата Испании – 14 сентября 2024
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