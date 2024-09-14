Хет-трик Пуадо позволил «Эспаньолу» одолеть «Алавес»

«Эспаньол» и «Алавес» провели достаточно событийный для современного испанского футбола матч пятого тура Ла Лиги. В середине первого тайма Альваро Техеро вывел на пустые ворота Хавьера Пуадо. Соперник ответил ударом головой Томаса Конечни, с нескольких метров было сложно промахнуться.
Во втором тайме ударом головой Пуадо оформил дубль с подачи Техеро. А вскоре с 11-метрового он перехитрил голкипера - 3:1. «Алавес» отыграл один гол после корнера, когда Науэль Теналья метко бил головой - 3:2.
У команд сейчас по семь очков, они делят пятое место.
Протокол игры
|(1:0) Пуадо Хавьер21'
|35'Конечни Томас (1:1)
|(2:1) Пуадо Хавьер56'
|(3:1) Пуадо Хавьер63'
|68'Теналья Науэль (3:2)
Гарсия Жоан•Эль Хилали Омар• 54'Кумбулла Мараш• 48'Кабрера Леандро•Ромеро Карлос84' (Оливан Бриан (84') •Техеро Альваро58' (Грагера Хосе (58') •Крал Алекс•Агуадо Альваро58' (Кардона Ирвин (58') •Каррерас Жофре74' (Серхи Гомес (74') •Пуадо Хавьер•Велиз Алехо57' (Хеддира Валид (57')
Сивера Антонио• 61'Теналья Науэль•Абкар Абделькабир 29'64' (Мартинес Антонио III (64') •Седлар Александр•Санчес Мануэль• 76'Гуриди Хон64' (Моуриньо Сантьяго (64') •Бланко Антонио64' (Хордан Хоан (64') •Стоичков Хуан•Висенте Карлос•Кике Гарсия71' (Гевара Андер (71') •Конечни Томас78' (Вильялибре Асьер (78')
14 сентября. Стадион "Корнелья-Эль Прат" (Барселона).
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