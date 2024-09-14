«Барселона» хочет решить проблему Педри с помощью науки

Полузащитник Педри часто попадает в лазарет «Барселоны». В каталонском клубе думают о том, как положить конец проблемам молодого футболиста. Согласно информации Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» обратились к научным достижениям – клуб запросил генетический анализ мышц Педри. Анализ проводился в США. Результаты показали, что футболисту нужно каждый день выполнять силовые упражнения. Педри следует этому плану после восстановления от травмы колена.

Ближайший матч чемпионата Испании «Барселона» проведёт в воскресенье, 15 сентября, - против «Жироны» на поле соперника. В четырёх прошедших турах «сине-гранатовые» лишь побеждали.