«Вильярреал» в большинстве дожал «Мальорку»

В пятом туре Ла Лиги хорошо стартовавший «Вильярреал» гостил у «Мальорки». «Жёлтая субмарина» повела в середине первого тайма после передачи Алекса Баэны и удара головой Логана Косты. После перерыва гости забили снова, правда, Рауль Альбиоль неудачно сработал у своих ворот, от него мяч влетел в сетку - 1:1. Тьерно Барри едва не отличился, но в убойной позиции не попал в рамку. И сразу же красная карточка Тони Лато за грубость против Йереми Пино. На 90-й минуте гости разыграли мяч до верного, и Айосе Переса закатил его в сетку - 1:2.
«Вильярреал» - второй после «Барселоны», соперник - девятый.
Протокол игры
|27'Коста Логан (0:1)
|(1:1) Альбиоль Рауль57'
|90'Перес Айосе (1:2)
Грейф Доминик•Санчес Антонио81' (Копете Хосе (81') •Вальент Мартин• 37'Раильо Антонио•Лато Тони• 69'Ману Морланес72' (Мохика Хоан (72') •Саму Кошта• 25'Асано Такума63' (Дардер Серхи (63') •Родригес Даниэль I62' (Наварро Роберто (62') •Marc Hidalgo46' (Фернандес Валери (46') • 90'Мурики Ведат
Конде Диего•Фемения Кико•Альбиоль Рауль•Коста Логан•Кардона Серхи 33'86' (Бернат Хуан (86') •Ахомаш Ильяс63' (Пино Йереми (63') •Комесанья Санти 83'85' (Террац Рамон (85') •Парехо Даниэль74' (Пепе Николя (74') •Баэна Алекс•Перес Айосе•Барри Тьерно 47'
Запасные: Эрик-Бертран Байи•Жуниор Луис•Наварро Пау•Денис Суарес
14 сентября. Стадион "Эстади Майорка Сон Муа".
Бан пользователя