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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Вильярреал» в большинстве дожал «Мальорку»

14 Сентября 2024 • 17:04 Комментировать
Мальорка
1:2
Вильярреал
окончен

В пятом туре Ла Лиги хорошо стартовавший «Вильярреал» гостил у «Мальорки». «Жёлтая субмарина» повела в середине первого тайма после передачи Алекса Баэны и удара головой Логана Косты. После перерыва гости забили снова, правда, Рауль Альбиоль неудачно сработал у своих ворот, от него мяч влетел в сетку - 1:1. Тьерно Барри едва не отличился, но в убойной позиции не попал в рамку. И сразу же красная карточка Тони Лато за грубость против Йереми Пино. На 90-й минуте гости разыграли мяч до верного, и Айосе Переса закатил его в сетку - 1:2.

«Вильярреал» - второй после «Барселоны», соперник - девятый.

Протокол игры  
Мальорка1:2Вильярреал
  27'Коста Логан (0:1)
(1:1) Альбиоль Рауль57'  
  90'Перес Айосе (1:2)
Грейф ДоминикСанчес Антонио 81' (Копете Хосе ( 81') Вальент Мартин  37'Раильо АнтониоЛато Тони  69'Ману Морланес 72' (Мохика Хоан ( 72') Саму Кошта  25'Асано Такума 63' (Дардер Серхи ( 63') Родригес Даниэль I 62' (Наварро Роберто ( 62') Marc Hidalgo 46' (Фернандес Валери ( 46'  90') Мурики Ведат
Запасные: Луна ДаниэльРикельме ЛеонардоЛарин КайлШикиньюПратс АбдонМаскарель ОмарКуэльяр Иван
Конде ДиегоФемения КикоАльбиоль РаульКоста ЛоганКардона Серхи  33' 86' (Бернат Хуан ( 86') Ахомаш Ильяс 63' (Пино Йереми ( 63') Комесанья Санти  83' 85' (Террац Рамон ( 85') Парехо Даниэль 74' (Пепе Николя ( 74') Баэна АлексПерес АйосеБарри Тьерно  47'
Запасные: Эрик-Бертран БайиЖуниор ЛуисНаварро ПауДенис Суарес
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Евро-Футбол.Ру,
Мальорка Вильярреал

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