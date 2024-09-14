«Вильярреал» в большинстве дожал «Мальорку»

В пятом туре Ла Лиги хорошо стартовавший «Вильярреал» гостил у «Мальорки». «Жёлтая субмарина» повела в середине первого тайма после передачи Алекса Баэны и удара головой Логана Косты. После перерыва гости забили снова, правда, Рауль Альбиоль неудачно сработал у своих ворот, от него мяч влетел в сетку - 1:1. Тьерно Барри едва не отличился, но в убойной позиции не попал в рамку. И сразу же красная карточка Тони Лато за грубость против Йереми Пино. На 90-й минуте гости разыграли мяч до верного, и Айосе Переса закатил его в сетку - 1:2.

«Вильярреал» - второй после «Барселоны», соперник - девятый.