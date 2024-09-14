«Реал» продлит контракт с защитником

После множества слухов «Реал» накануне объявил о продлении контракта с голкипером Андреем Луниным. Следующим игроком, с которым мадридцы пролонгируют трудовое соглашение, должен стать защитник Ферлан Менди. Об этом на своих страницах рассказывает портал TodoFichajes.

Ферлан Менди перебрался в «Реал» из «Лиона» летом 2019 года. С тех пор защитник провёл во всех турнирах за «сливочных» 174 официальных матча, в которых записал на свой счёт шесть голов и девять голевых передач на партнёров.

В субботу, 14 сентября, «Реал» проведёт гостевой матч чемпионата Испании против «Реал Сосьедада».