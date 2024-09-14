Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Форвард «Реала» Мбаппе может сыграть семь матчей за 22 дня

14 Сентября 2024 • 11:36 Комментировать

Тренерский штаб мадридского «Реала» ожидает, что французский форвард Килиан Мбаппе в скором времени наберет оптимальную игровую форму.

Как информирует AS, в ближайшие 22 дня «королевский» клуб проведет семь поединков. В расположении «сливочных» считают, что такой насыщенный график поможет звездному новичку вернуться на свой привычный уровень.

Не исключено, что в двух матчах Килиан может попасть под ротацию. Он может сыграть неполные поединки против «Эспаньола» и «Алавеса».

Мбаппе пополнил ряды «королевского» клуба минувшим летом, перейдя из «ПСЖ» на правах свободного агента. Он подписал пятилетнее трудовое соглашение с «Реалом».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Килиан Мбаппе
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Зидан назвал лучший футбольный стадион в мире Дзюба нашёл новую команду в РПЛ Клопп вёл переговоры – известна команда Хамес признал, что ошибался насчёт Месси Назван главный фаворит ЧМ-2026 - это не Испания и Англия «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Хавбек «Спартака» перешёл в европейский клуб Игрок «Краснодара» высказался о потере Кордобы «Реал» или «Барселона»: Киммих выбрал следующий клуб Суперкомпьютер вычислил главного фаворита Лиги чемпионов – это не «Реал»
Два топ-клуба хотят забрать Салаха из «Ливерпуля» Почему «Реал» превратился в «Галактикос»: с чём схожесть нынешней команды и эпохи Зидана Роналду не филонит и решает с замены: Португалия дожала Шотландию голом Криштиану Испанский суперклуб выбирает между Клоппом и Хаби Алонсо Сборная Испании потеряла Ольмо Стала известна дата 1000-го гола Роналду Будущее Ольмо в «Барселоне» под угрозой «Барселона» объявила о потере игрока на целый год Игрок сборной Франции разнёс команду после поражения – даже Мбаппе молчал «Реал» или «Барселона»: Киммих выбрал следующий клуб
Спортивные новости
Туменов поделился ожиданиями от боя между Шевченко и Грассо Туменов назвал фаворита в бою между О'Мэлли и Двалишвили Канарейкин назвал команду-сенсацию на старте сезона КХЛ Тренер дал прогноз, когда Медведев может стать первой ракеткой мира «Спартак» выиграл у «Динамо» в московском дерби в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
14.09.24 в 15:00
Мальорка Мальорка
Вильярреал Вильярреал
2.35 3.35 2.90
Видео
14.09.24 в 17:15
Эспаньол Эспаньол
Алавес Алавес
2.55 3.10 2.80
Видео
14.09.24 в 19:30
Севилья Севилья
Хетафе Хетафе
2.23 3.00 3.45
Видео
14.09.24 в 22:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Реал Мадрид Реал Мадрид
4.00 3.60 1.84
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Сентября
11:36 · Испания. Ла Лига
Форвард «Реала» Мбаппе может сыграть семь матчей за 22 дня
11:31 · Англия. Премьер-лига
Деку объяснил, почему «Барселона» не смогла удержать Гиу
11:17 · Испания. Ла Лига
Серхио Рамос ведёт переговоры с новым клубом
10:54 · Испания. Ла Лига
«Барселона» приняла решение о будущем Педри
10:34 · Испания. Ла Лига
В «Реале» возникли опасения по поводу Алабы
08:30 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед»: «Из моего перехода не получилось ничего хорошего»
08:08 · Испания. Ла Лига
Карвахаль прокомментировал отставание «Реала» от «Барселоны»
07:59 · Испания. Ла Лига
Криштиану Роналду высказался об уходе Крооса из футбола
07:32 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» объяснили, почему не купили Нико Уильямса 1
07:19 · Испания. Ла Лига
Экс-игрок «Барселоны» высказался о двух звёздах «Реала»
04:50 · Испания. Ла Лига
Деку: «Фати может вернуться на прежний уровень»
04:08 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Тоттенхэма» Грэй мог оказаться в «Реале» или «Баварии»
03:29 · Италия. Серия А
Директор «Фиорентины» рассказал, почему клуб отказался покупать Роке у «Барселоны»
01:39 · Испания. Ла Лига
Хави уверен, что высказывания о его работе в «Барселоне» несправедливы
00:35 · Испания. Ла Лига
Деку объяснил, почему выбор «Барселоны» пал на Флика
00:16 · Англия. Премьер-лига
Сунесс: «Трент создан для «Реала», «Барселона» не сможет его себе позволить» 1
00:02 · Испания. Ла Лига
«Бетис» в концовке дожал «Леганес»
13 Сентября
23:55 · Испания. Ла Лига
Роке забил дебютный гол за «Бетис»
23:51 · Италия. Серия А
Стало известно, почему переход Леау в «Барселону» был невозможен
23:42 · Испания. Ла Лига
Деку: «Я не понимаю разговоров о Френки де Йонге»
23:34 · Испания. Ла Лига
Пеллегрини повторил тренерский рекорд Ла Лиги
23:16 · Англия. Премьер-лига
Деку ответил, может ли Холанн заменить Левандовски в «Барселоне» 2
23:12 · Испания. Ла Лига
Рафинья был очень счастлив, оформив свой первый хет-трик
22:48 · Испания. Ла Лига
Кубо назвал главную проблему «Реала»
22:41 · Нидерланды. Эредивизие
«Барселона» нашла нового опорника слухи
Все новости
Рекомендуем