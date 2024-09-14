Форвард «Реала» Мбаппе может сыграть семь матчей за 22 дня

Тренерский штаб мадридского «Реала» ожидает, что французский форвард Килиан Мбаппе в скором времени наберет оптимальную игровую форму.

Как информирует AS, в ближайшие 22 дня «королевский» клуб проведет семь поединков. В расположении «сливочных» считают, что такой насыщенный график поможет звездному новичку вернуться на свой привычный уровень.

Не исключено, что в двух матчах Килиан может попасть под ротацию. Он может сыграть неполные поединки против «Эспаньола» и «Алавеса».

Мбаппе пополнил ряды «королевского» клуба минувшим летом, перейдя из «ПСЖ» на правах свободного агента. Он подписал пятилетнее трудовое соглашение с «Реалом».