Серхио Рамос ведёт переговоры с новым клубом

Известный испанский защитник Серхио Рамос, который известен по выступлениям за мадридский «Реал» и «ПСЖ», может покинуть Европу. У 38-летнего футболиста появился вариант трудоустройства за океаном.

Согласно сведениям ESPN, в подписании испанца заинтересован мексиканский «Монтеррей». Представители клуба вступили в переговоры с агентом Рамоса.

На сегодняшний день Серхио является свободным агентом. Последним клубом защитника была «Севилья». В прошлом сезоне чемпионата Испании Рамос поучаствовал в 28 поединках, в которых забил три гола, получил семь желтых карточек и один раз был удален с поля.