«Барселона» приняла решение о будущем Педри

Футбольный функционер Деку, занимающий пост спортивного директора каталонской «Барселоны», высказался относительно будущего в клубе полузащитника Педри.

«Клуб намерен продлить с ним контракт. Мы работаем над этим. Переговоры с представителями Педри уже стартовали», - приводятся слова Деку в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

Трудовое соглашение 21-летнего испанского футболиста с «сине-гранатовыми» рассчитано до середины июня 2026 года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 80 миллионов евро.

В текущем сезоне Ла Лиги Педри провел четыре поединка и забил один гол.