В «Реале» возникли опасения по поводу Алабы

В мадридском «Реале» возникли опасения по поводу будущих выступлений австрийского защитника Давида Алабы. Об этом сообщают журналисты AS.

В руководстве беспокоятся по поводу того, в каких кондициях игрок вернется после повреждения. Алаба перенес две операции на травмированном колене и не появлялся на поле с декабря прошлого года. В Мадриде не собираются форсировать восстановление Давида и ждут его возвращения в ноябре.

32-летний защитник перешел в испанский гранд летом 2021 года. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает в конце июня 2026-го. Его ценник – 20 миллионов евро.