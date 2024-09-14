«Реал» может купить звезду сборной Испании на замену Винисиусу или Родриго

Атакующий полузащитник Нико Уильямс попал в сферу интересов мадридского «Реала». Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Как стало известно источнику, руководство «королевского» клуба рассматривает кандидатуру 22-летнего испанца в качестве альтернативы Винисиусу Жуниору или Родриго. Один из бразильцев может покинуть «сливочных» в ближайшем будущем.

Ранее в прессе сообщалось об интересе к Уильямсу со стороны каталонской «Барселоны», однако сделка сорвалась.

Срок действующего трудового договора между Нико и «Атлетиком» рассчитан до середины 2027 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 70 миллионов евро.

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