Карвахаль прокомментировал отставание «Реала» от «Барселоны»

Фланговый защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль поделился мнением об отставании «сливочных» от каталонской «Барселоны» на старте сезона чемпионата Испании.

«За спиной всего четыре тура. Нам предстоит длинная дистанция. Будет сжатый график, матчи требуют повышенной концентрации. У нас наверняка будут шансы обойти «Барсу», - передает слова испанского латераля Sport.es.

По итогам четырех туров «королевский» клуб отстает от «сине-гранатовых» на четыре балла. В следующем поединке чемпионата Испании подопечные Карло Анчелотти померяются силами с «Реал Сосьедадом» 14 сентября.