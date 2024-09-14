Криштиану Роналду высказался об уходе Крооса из футбола

«Это его решение. Мы должны уважать выбор Крооса. Тони мог еще выступать на протяжении нескольких лет, но решил уйти. Пепе? Он был хозяином на футбольном поле. За его пределами это прекрасный человек», - приводятся слова 39-летнего португальского нападающего на ютуб-канале Rio Ferdinand Presents.