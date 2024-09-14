Криштиану Роналду высказался об уходе Крооса из футбола

Центрфорвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился мнением о решении немецкого полузащитника Тони Крооса завершить игровую карьеру.
«Это его решение. Мы должны уважать выбор Крооса. Тони мог еще выступать на протяжении нескольких лет, но решил уйти. Пепе? Он был хозяином на футбольном поле. За его пределами это прекрасный человек», - приводятся слова 39-летнего португальского нападающего на ютуб-канале Rio Ferdinand Presents.
Кроос и Пепе завершили свои карьеры минувшим летом. Последним клубом немецкого полузащитника был мадридский «Реал», а португальского защитника – «Порту».
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