В «Барселоне» объяснили, почему не купили Нико Уильямса

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку высказался о несостоявшемся трансфере вингера сборной Испании и «Атлетика» Нико Уильямса.
«Главный тренер был первым, кто сказал, что если мы не можем оформить качественные покупки, то нужно играть теми, кто есть в обойме. Мы приняли его слова и не стали делать поспешных решений. Если брать новичка, то он должен быть высокого класса. В тот момент у нас были другие приоритеты, поэтому мы решили не брать еще одного вингера», - цитирует функционера Sport.es.
В текущем сезоне Уильямс провел четыре поединка, не отметившись голевыми действиями.
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