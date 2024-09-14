В «Барселоне» объяснили, почему не купили Нико Уильямса

«Главный тренер был первым, кто сказал, что если мы не можем оформить качественные покупки, то нужно играть теми, кто есть в обойме. Мы приняли его слова и не стали делать поспешных решений. Если брать новичка, то он должен быть высокого класса. В тот момент у нас были другие приоритеты, поэтому мы решили не брать еще одного вингера», - цитирует функционера Sport.es.