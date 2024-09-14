Экс-игрок «Барселоны» высказался о двух звёздах «Реала»

«В некоторых играх казалось, что Мбаппе и Винисиус не доверяют друг другу. Если между ними действительно что-то есть, то лучше, чтобы этого не повторилось. Они должны договориться между собой. Так они смогут избежать проблем, ведь это большие игроки, выступающие за великий клуб», - приводит слова бразильца AS.