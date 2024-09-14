Деку: «Фати может вернуться на прежний уровень»

Спортивный директор «Барселоны» Деку верит, что нападающий Ансу Фати ещё способен многого достичь.

Испанец ярко начинал карьеру, будучи ещё совсем юным, но из-за постоянных травм перестал радовать болельщиков «сине-гранатовых» яркой игрой. Сейчас Фати 21 год, прошлый сезон он провёл в аренде в английском «Брайтоне», где не смог проявить себя. Перед началом нынешней кампании игрок снова получил травму, но теперь близок к возвращению на поле.

«Ансу – один из наших игроков. Мы рады, что он вернулся. Он много страдал из-за травм, но ему всего 21 год, впереди вся карьера. У него по-прежнему хорошие шансы снова стать тем Ансу Фати, которого мы знали, который блистал в «Барсе». Вот почему мы рады видеть его здесь», – заявил в интервью Diario AS Деку.