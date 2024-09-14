Хави уверен, что высказывания о его работе в «Барселоне» несправедливы

Бывший рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес считает необоснованным мнение, сложившееся о его работе.

Как принято считать, при новом тренере Хансе-Дитере Флике каталонский гранд значительно прибавил в физическом аспекте, что помогает добиваться успехов на поле. Подобное мнение приводится в упрёк Хави, который якобы уделял недостаточно внимания физической подготовке.

По сведениям Diario Sport, сам испанец с этим категорически не согласен: он считает, что высказывания о нём несправедливы, на что указывают и показатели преодолённой дистанции за матч – «Барселона» всегда была в тройке лидеров Ла Лиги по этим метрикам, когда командой руководил Хави.