Деку объяснил, почему выбор «Барселоны» пал на Флика

Спортивный директор «Барселоны» Деку поделился мнением о главном тренере команды Хансе-Дитере Флике.

Немецкий рулевой занял свой пост прошедшим летом, заменив Хави Эрнандеса. В первых четырёх матчах при новом наставнике «сине-гранатовые» одержали четыре победы.

«Узнав о решении Хави, мы сразу сосредоточились на кандидатуре Флика. У него есть опыт, он спокоен. Этот тренер не только обладает сильным характером, но и умеет управлять, потому что прошёл через многое в прошлом. Он тренирует уже много лет. Его качества вписываются в наше видение», – сказал в интервью Diario AS Деку.

Контракт Ханса-Дитера Флика с «Барселоной» рассчитан до лета 2026 года.