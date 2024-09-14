«Бетис» в концовке дожал «Леганес»

Пятый тур чемпионата Испании открывали «Бетис» и «Леганес», стартовавшие не лучшим образом. Севильцы почти весь матч атаковали в отличие от противника, явно приехавшим за нулевой ничьей. Впрочем, у хозяев мало что получалось впереди, и из десятка ударов запомнилась разве что голевая попытка. На 74-й минуте после перехваченного гостями навеса отличился Абде Эз - 1:0. Вскоре в контратаке Эз не смог переиграть голкипера, но первым успел на добивание Витор Роке - 2:0.

Соперники с 5 очками делят девятое место.