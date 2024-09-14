«Бетис» в концовке дожал «Леганес»

Пятый тур чемпионата Испании открывали «Бетис» и «Леганес», стартовавшие не лучшим образом. Севильцы почти весь матч атаковали в отличие от противника, явно приехавшим за нулевой ничьей. Впрочем, у хозяев мало что получалось впереди, и из десятка ударов запомнилась разве что голевая попытка. На 74-й минуте после перехваченного гостями навеса отличился Абде Эз - 1:0. Вскоре в контратаке Эз не смог переиграть голкипера, но первым успел на добивание Витор Роке - 2:0.
Соперники с 5 очками делят девятое место.
Протокол игры
|(1:0) Эз Абде74'
|(2:0) Роке Витор86'
Силва Руи•Сабали Юссуф62' (Бельерин Эктор (62') •Льоренте Диего•Натан•Перро Ромен•Карвалью Вилльям26' (Алтимира Серхи (26') •Рока Марк•Форнальс Пабло87' (Руибаль Айтор (87') •Авила Эсекьель63' (Роке Витор (63') •Диао Ассане63' (Ло Чельсо Джовани (63') •Эз Абде
Сориано Хуан•Розье Валентен• 37'Саэнс Хорхе46' (Альтимира Адриа (46') •Гонсалес Серхио VI•Эрнандес Хави V•Неу Иван66' (Julian Chicco (66') •Брашанац Дарко•Круз Хуан 11'46' (Настасич Матия (46') •Оскар Родригес61' (Тапия Ренато (61') •Франкеза Энрик61' (Сиссе Сейдуба (61') •Аллер Себастьян
13 сентября. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).
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