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Чемпионат Испании. Ла Лига

Роке забил дебютный гол за «Бетис»

13 Сентября 2024 • 23:55 Комментировать
Бетис
2:0
Леганес
окончен

Сегодня, 13 сентября, «Бетис» принимает на своём поле «Леганес» в рамках пятого тура чемпионата Испании.

Встреча близится к завершению. На данный момент счет в игре 2:0 в пользу «Бетиса». Автором первого гола стал Эз Абде, а второй мяч записал в свой актив Витор Роке.

Стоит сказать, что для 19-летнего бразильца данный гол стал дебютным в составе новой команды.

Напомним, в летнее трансферное окно «Бетис» арендовал талантливого форварда у «Барселоны», в которой у игрока возникли проблемы с адаптацией.

Добавим, что трудовой договор Роке с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета 2031 года.

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Евро-Футбол.Ру,
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