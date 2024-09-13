Роке забил дебютный гол за «Бетис»

Сегодня, 13 сентября, «Бетис» принимает на своём поле «Леганес» в рамках пятого тура чемпионата Испании.

Встреча близится к завершению. На данный момент счет в игре 2:0 в пользу «Бетиса». Автором первого гола стал Эз Абде, а второй мяч записал в свой актив Витор Роке.

Стоит сказать, что для 19-летнего бразильца данный гол стал дебютным в составе новой команды.

Напомним, в летнее трансферное окно «Бетис» арендовал талантливого форварда у «Барселоны», в которой у игрока возникли проблемы с адаптацией.

Добавим, что трудовой договор Роке с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета 2031 года.