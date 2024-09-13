Деку: «Я не понимаю разговоров о Френки де Йонге»

Деку считает неуместными разговоры о возможном уходе полузащитника Френки де Йонга из «Барселоны».

Журналисты каждое лето отправляют нидерландца в другие клубы. Не стало исключением и прошедшее трансферное окно, однако хавбек вновь остался в Каталонии. Если верить слухам, «Барселона» была готова продать де Йонга, но потенциальных претендентов отпугнула его травма.

«Я не понимаю всех этих разговоров о Френки. У него контракт с «Барсой», мы им очень довольны. Нам нужен такой игрок, мы ждём его возвращения на поле.

Мы хотим, чтобы он остался, но решение в нужный момент будет принимать он сам. Сейчас это не имеет значения. Важно лишь то, что Френки с нами, и мы его очень ценим», – заявил в беседе с Diario AS спортивный директор «Барселоны» Деку.