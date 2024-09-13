Пеллегрини повторил тренерский рекорд Ла Лиги

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини стал рекордсменом высшего испанского дивизиона.

Сегодняшний матч против «Леганеса» – 488-й для чилийского специалиста в рамках Ла Лиги. По информации Opta, Пеллегрини сравнялся по этому показателю со словаком Фердинандом Даучиком, прежним тренером-рекордсменом чемпионата Испании среди иностранных специалистов.

Мануэль Пеллегрини работает в «Бетисе» с 2020 года. Ранее он возглавлял «Малагу» (2010-2013), мадридский «Реал» (2009-2010) и «Вильярреал» (2004-2009).

На сайте LiveResult можно следить за матчем «Бетис» – «Леганес» в формате текстовой трансляции.