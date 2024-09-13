Рафинья был очень счастлив, оформив свой первый хет-трик

Нападающий «Барселоны» Рафинья вспомнил о том, как забил в ворота «Вальядолида» три мяча.

В четвёртом туре «сине-гранатовые» разгромили соперников со счётом 7:0. Бразильский футболист оформил впервые хет-трик в своей карьере. Он заявил, что на первом месте у него стоит команда, но это был всё равно очень особенный для него вечер.

«Я был очень доволен хет-триком, который стал первым в моей профессиональной карьере. Мне очень нравится забивать или помогать партнёрам, но самое главное - это победа команды. Хотя, забить хет-трик - это действительно что-то особенное», - цитирует Рафинью пресс-служба «Барселоны».