Кубо назвал главную проблему «Реала»

Вингер «Реал Сосьедада» Такефуса Кубо высказался об атакующей линии мадридского «Реала».

— Нападающие «Реала» очень хороши и быстры. Но я думаю, что все три атакующих игрока «Реала» любят играть на одной позиции, именно поэтому они сейчас не могут показать самый высокий уровень, — приводит слова Кубо Madrid Xtra.

После четырех туров «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав восемь очков. «Реал Сосьедад» идет на 12-й позиции, имея на своем счету четыре балла.

14 сентября «Реал Сосьедад» и «Реал» сыграют между собой в рамках пятого тура Ла Лиги, начало — в 22:00 по мск.