Флик определился с планами на Эрика Гарсию

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия получит шанс проявить себя при Хансе-Дитере Флике.

23-летний игрок ограничивается выходами на замену, однако уже в ближайшем матче с «Жироной» может появиться на поле с первых минут. По сообщениям Diario Sport, Флик считает Гарсию важной для команды фигурой. Наставник уверен, что испанец способен играть и в центре обороны, и на позиции опорного хавбека.

В прошлом сезоне Эрик Гарсия выступал на правах аренды за всё ту же «Жирону». Контракт номинального центрбека с «сине-гранатовыми» рассчитан до середины 2026 года.

Воскресный матч «Жирона» – «Барселона» стартует в 17:15 по московскому времени.