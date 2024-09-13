Рафинья: «Попасть в «Барселону» непросто»

Бразильский надающий «Барселоны» Рафинья рассказал о том, какие он испытывает эмоции, когда играет за такой культовый клуб.

Футболист признался, что попасть в такую команду - задача очень непростая, но ещё сложнее закрепиться. Он отмечает, что в клубе невероятная конкуренция.

«Если ты здесь, это значит, что в тебе что-то есть. Значит ты можешь что-то дать клубу и принести новое... Попасть в «Барселону» непросто. Когда ты приходишь сюда и показываешь почему ты оказался тут, становится гораздо легче», - цитирует футболиста пресс-служба «Барселоны».