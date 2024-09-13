Деку: «Гави – это контракт сезона»

Несмотря на то, что «Барселона» заключила контракт с Дани Ольмо, ставшим чемпионом Европы летом 2024 года в составе сборной Испании, спортивный директор каталонского клуба Деку считает, что главным приобретением каталонцев в этом сезоне станет 21-летний полузащитник «сине-гранатовых» Пабло Гави.

«Гави – это контракт сезона. Он для нас фундаментальный игрок. Было очень тяжело потерять его в прошлом сезоне», – заявил Деку. Он также подчеркнул, что все очень рады возвращению молодого испанского футболиста после долгого восстановления после травмы.

Планируется продление ранее подписанного Гави контракта сроком до 2026 года.