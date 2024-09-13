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Мингеса отреагировал на слухи о возвращении в «Барселону»

13 Сентября 2024 • 22:26 Комментировать

Защитник «Сельты» Оскар Мингеса ответил на вопрос о возможном возвращении в «Барселону».

25-летний футболист впечатляюще начал текущий сезон, за что удостоился приглашения в сборную Испании. Также в СМИ появились слухи о возможном переходе Мингесы в родную для него «Барселону».

«Возвращение в «Барселону»? Сейчас я сосредоточен на себе. Хочу играть здесь, в «Сельте». Моя задача – успешно провести сезон как в индивидуальном, так и в командном плане, тренеры и руководство это знают», – цитирует Barca Universal испанца.

Оскар Мингеса сменил «Барселону» на «Сельту» в 2022 году. В текущем сезоне игрок отметился двумя голами и тремя ассистами в четырёх матчах.

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Сельта Барселона Оскар Мингеса ещё теги
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