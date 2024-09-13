Анчелотти: «Вальверде — потрясающий игрок»

Итальянский наставник «Реала» Карло Анчелотти высказался о полузащитнике команды Федерико Вальверде.

— Я не знаю, является ли Вальверде слишком стеснительным. Мне кажется, он не стесняется. Он один из лидеров раздевалки. У него есть все, что нужно. Это потрясающий игрок, — цитирует Анчелотти Diario AS.

В текущем сезоне Вальверде принял участие в пяти матчах во всех турнирах, отметился двумя забитыми голами и стал автором одной результативной передачи.

15 сентября «Реал» проведет выездной поединок против «Реал Сосьедада». Начало игры пятого тура чемпионата Испании запланировано на 22:00 по московскому времени.