Кубо: «У меня не очень хорошие воспоминания о «Реале»

Вингер «Реал Сосьедада» Такефуса Кубо высказался о своём отношении к мадридскому «Реалу».

Японец принадлежал «сливочным» с 2019 по 2022 год, однако за основную команду так и не сыграл.

— Я всегда был в аренде и не смог дебютировать. У меня не очень хорошие воспоминания. Сейчас я сосредоточен на «Реал Сосьедаде». Я рассматриваю «Реал» не как бывшую команду, а как один из крупнейших клубов мира, — приводит слова Кубо La Liga TV.

Кубо перебрался в «Реал Сосьедад» из «Реала» в 2022 году. За это время он принял участие в 89 матчах, забил 17 голов и сделал 14 ассистов.

14 сентября «Реал Сосьедад» примет команду Карло Анчелотти в пятом туре чемпионата Испании, начало — в 22:00 по мск.