Рафинья - об игре за «Барселону»: «Минимальная задача - выиграть всё»

Нападающий «Барселоны» Рафинья рассказал о том, какие он ставит перед собой цели, выступая за такую звёздную команду. Бразильский форвард заявил, что, играя за такой клуб, никто не должен думать о победе в отдельном матче, а все должны пытаться любой ценной завоевать трофей. Желательно к тому же каждый.

«Ты должен помнить, что будешь бороться за все трофеи, будь то Лига чемпионов, чемпионат, Суперкубок, Кубок... если ты приходишь сюда и не думаешь о победе, значит, ты не в том клубе. Если ты приходишь в такой клуб, с его величием, твоя минимальная задача выиграть всё», - цитирует Рафинью пресс-служба «Барселоны».

Ранее мы писали о том, что Рафинья был признан лучшим игроком августа.