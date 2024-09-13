Стало известно, когда Флик привлечёт де Йонга к тренировкам в общей группе

Появилась информация, когда полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг приступит к полноценным тренировкам.

Как сообщает журналист Фернандо Поло, главный тренер «сине-гранатовых» Ханс-Дитер Флик хочет привлечь де Йонга к тренировкам в общей группе уже на следующей неделе. По сведениям источника, в последние дни хавбек отлично себя чувствует на индивидуальных занятиях и уже готов сделать финальный шаг для возвращения на поле.

15 сентября «Барселона» встретится на выезде с «Жироной» в рамках пятого тура испанской Ла Лиги. Начало поединка запланировано на 17:15 по московскому времени.