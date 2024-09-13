Анчелотти высказался о реакции Родриго на его отсутствие в списке претендентов на «Золотой мяч»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался по поводу реакции нападающего Родриго на ситуацию с «Золотым мячом».

Ранее бразильский футболист не был включён в список 30 претендентов на «Золотой мяч», чем был огорчён: «Я был расстроен, когда увидел, что меня не включили в число номинантов на «Золотой мяч». Думаю, я заслужил это». Он также добавил, что не хочет принизить заслуги тех, кто есть в списке.

Анчелотти категорически отрицает ревность футболиста по отношению к товарищам по команде, вошедшим в список номинантов на награду: «Для него это мотивация - сравнивать себя с этими игроками, и для меня это так же важно. Я не вижу проблемы, и он не говорит мне, что у него есть проблемы в этом отношении», - сказал он.