Рафинья рассказал о том, как проходит адаптация Ольмо

Форвард «Барселоны» Рафинья рассказал о том, как проходит адаптация Дани Ольмо.
«Ольмо прибыл сюда и доказал, почему «Барса» хотела его подписать. Он приехал с огромным желанием помочь команде, и мы стараемся дать ему максимум, чтобы помочь адаптироваться в клубе. В свое время мне это было необходимо, и я никогда себя не чувствовал в команде одиноким», - приводит слова Рафиньи пресс-служба «Барселоны».
Ранее мы писали о том, что Ольмо может пропустить вторую часть сезона из-за финансовых проблем клуба.
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