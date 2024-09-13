Рафинья рассказал о том, как проходит адаптация Ольмо

Форвард «Барселоны» Рафинья рассказал о том, как проходит адаптация Дани Ольмо.

Нападающий из Бразилии подчеркнул, что все в «Барселоне» стараются поддержать новичков и сделать так, чтобы новому партнёру было комфортно. Также Рафинья добавил, что ему это очень помогло, когда он перешёл в стан «сине-гранатовых».

«Ольмо прибыл сюда и доказал, почему «Барса» хотела его подписать. Он приехал с огромным желанием помочь команде, и мы стараемся дать ему максимум, чтобы помочь адаптироваться в клубе. В свое время мне это было необходимо, и я никогда себя не чувствовал в команде одиноким», - приводит слова Рафиньи пресс-служба «Барселоны».

Ранее мы писали о том, что Ольмо может пропустить вторую часть сезона из-за финансовых проблем клуба.