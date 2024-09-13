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Чемпионат Испании. Ла Лига

Морено снова вне заявки «Вильярреала»

13 Сентября 2024 • 19:54 Комментировать
Мальорка
...
Вильярреал
1 2.55 X 3.25 2 3.00
Через 17 ч. 49 мин.

Согласно сообщениям Goal, нападающий «Вильярреала» и сборной Испании Херард Морено не сможет выйти в матче 5-го тура Ла Лиги против «Мальорки» из-за повреждения.

Ранее футболист уже пропустил игру против «Валенсии», так как 30 августа у него подтвердилась травма.

«Как тяжело не иметь возможности наслаждаться тем, что мне нравится больше всего, и это не из-за того, что я не пытался», - написал бывший игрок «Эспаньола» в социальной сети.

Главный тренер «Вильярреала» Марселино в преддверии матча против «Мальорки», который состоится 14 сентября, заявил о том, что Морено, вероятно, потребуется ещё около двух недель на полное восстановление.


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МАЛЬОРКА ВИЛЬЯРРЕАЛ
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