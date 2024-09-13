Стало известно, кто признан лучшим футболистом испанской Ла Лиги по итогам августа.

Пресс-служба национального чемпионата сообщила, что лучшим игроком месяца стал вингер «Барселоны» Рафинья Диас.

В августе 27-летний бразилец принял участие в четырех матчах Ла Лиги, в которых отметился тремя забитыми голами и записал в свой актив три результативные передачи.

После четырех туров «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 12 очков.

15 сентября «Барселона» встретится на выезде с «Жироной». Игра пятого тура должна будет стартовать в 17:15 по московскому времени.