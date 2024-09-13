Анчелотти ответил, сыграют ли Беллингем и Тчуамени в матче с «Реал Сосьедадом»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможном участии Джуда Беллингема и Орельена Тчуамени в предстоящем матче против «Реал Сосьедада».

— Беллингем и Тчуамени не будут играть завтра. Еще слишком рано, — приводит слова Анчелотти Madrid Xtra.

Напомним, оба футболиста продолжают восстанавливаться после травмы.

Завтра, 14 сентября, «Реал» встретится на выезде с «Реал Сосьедадом» в рамках пятого тура испанской Ла Лиги. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 22:00 по столичному времени.

За всеми событиями поединка можно будет следить в подробной текстовой трансляции, которую организует спортивный портал LiveResult.

Беллингем: После дубля Джоба Анчелотти сказал, что «Реал» взял не того Беллингема