Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти ответил, сыграют ли Беллингем и Тчуамени в матче с «Реал Сосьедадом»

13 Сентября 2024 • 19:11 Комментировать (1)
Реал Сосьедад
...
Реал Мадрид
1 5.20 X 3.80 2 1.67
14.09 22:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможном участии Джуда Беллингема и Орельена Тчуамени в предстоящем матче против «Реал Сосьедада».

— Беллингем и Тчуамени не будут играть завтра. Еще слишком рано, — приводит слова Анчелотти Madrid Xtra.

Напомним, оба футболиста продолжают восстанавливаться после травмы.

Завтра, 14 сентября, «Реал» встретится на выезде с «Реал Сосьедадом» в рамках пятого тура испанской Ла Лиги. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 22:00 по столичному времени.

За всеми событиями поединка можно будет следить в подробной текстовой трансляции, которую организует спортивный портал LiveResult.

Беллингем: После дубля Джоба Анчелотти сказал, что «Реал» взял не того Беллингема

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Джуд Беллингем Орельен Тчуамени ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 13 Сентября
19:11
Анчелотти ответил, сыграют ли Беллингем и Тчуамени в матче с «Реал Сосьедадом» 1
17:39
Анчелотти признал проблему с Винисиусом
17:31
Анчелотти отреагировал на критику Винисиуса
05:37
Карвахаль: «Быть номинированным на «Золотой мяч» – уже успех»
04:05
Ямаль – о первом месте «Барселоны»: «Реалу» сейчас больно» 8
03:44
«Реал» пропишет 50 млн евро отступных в новом контракте 17-летнего игрока
03:13
Карвахаль высказался о проблеме несыгранности Мбаппе с Винисиусом и Родриго
01:52
Карвахаль – о будущем в «Реале»: «Я не буду играть в другом европейском клубе»
01:14
Родри рассказал, как относится к Винисиусу
12 Сентября
23:10
«Реал» продлит контракт с восходящей звездой
22:27
Хакими принял решение по будущему в «ПСЖ» на фоне слухов о «Реале»
20:42
Беллингем: После дубля Джоба Анчелотти сказал, что «Реал» взял не того Беллингема 2
15:26
Роналду: «У Беллингема огромный потенциал»
10:42
«Реал» верит в потенциал Лунина, именно поэтому клуб решил продлить контракт с украинцем
05:03
Анчелотти может предоставить отдых одному из лидеров «Реала» в ближайшем матче
03:37
Зидан назвал свой любимый гол 1
00:16
Моуринью поделился мнением о Гюлере
11 Сентября
22:41
«Реал» поспорит с английскими грандами за олимпийского чемпиона
20:50
Назван возможный состав «Реала» на матч пятого тура Ла Лиги
19:58
Моуринью восхищён трансферной работой «Реала» 1
14:55
Милитао возобновил тренировки с «Реалом»
03:33
Беллингем сможет помочь «Реалу» в матче против «Реал Сосьедада»
01:52
Мбаппе был готов перейти в английский топ-клуб – известны детали
00:02
Три важных игрока «Реала» рискуют пропустить ближайший матч 1
10 Сентября
20:51
Пивоваров: «Хотел бы, чтобы Захарян максимально себя реализовал»
20:30
Модрич — единственный игрок, который вернулся в «Реал» после сборной
18:47
Инсайдер Моретто: «Гюлер многих впечатлил»
18:06
Роналду: Думаю, Мбаппе справится в «Реале»
17:48
Роналду: Я знал, что справлюсь с давлением в «Реале»
17:41
Роналду: «Реал» — лучший клуб в истории»
15:32
«Реал» включил Фабиана Руиса в трансферный шорт-лист 1
04:53
Три топ-клуба хотят купить Салиба у «Арсенала» 2
03:09
Марсело признался, что сохраняет крепкую связь с «Реалом»
00:42
Серхио Рамос обратился к Модричу
09 Сентября
23:43
«Реал» следит за Хаби Алонсо и ключевым игроком «Байера»
04:30
Карвахаль может сыграть на непривычной позиции в следующем матче «Реала»
03:35
Тренер сборной Аргентины Скалони: «Анчелотти – пример для подражания»
03:04
Марсело высказался о непопадании Родриго в число претендентов на «Золотой мяч»
08 Сентября
23:35
Марсело: «Золотой мяч» вручат Винисиусу»
07 Сентября
23:14
«Реал» хотел избавиться от защитника
22:50
Стало известно, отпустит ли «Реал» Тчуамени в АПЛ
21:53
Лапорт отреагировал на слухи о «Реале» 1
20:32
В «Реале» впечатлены прогрессом Гарсии
19:17
Стало известно, какой клуб Ла Лиги продаёт самые дорогие билеты на домашние матчи
18:33
«Реал» хочет перехватить Киммиха у «Барселоны»
17:07
Анчелотти объяснил, почему всегда старается наладить отношения с игроками 1
14:49
Гюлер сумел избежать травмы
14:06
Анчелотти: «За три-четыре часа до матча я всегда начинаю потеть»
06:23
«Реал» претендует на звезду «Арсенала»
06 Сентября
19:24
Стало известно, когда Камавинга может вернуться на поле
19:17
Список травмированных «Реала» пополнился
15:45
Семь игроков «Реала» находятся в лазарете 2
04:33
Начо: «Реал» – клуб всей моей жизни, было очень трудно уходить»
03:37
Анчелотти вернёт Тчуамени в центр защиты 3
00:01
Стало известно, насколько серьёзна травма Милитао
05 Сентября
23:29
«Реал» обратился к Роналду, забившему 900-й гол в карьере 1
23:07
«Реал» потерял уже трёх игроков из-за травм во время международной паузы 1
22:56
Защитник «Реала» снова получил травму
17:44
Мбаппе оценил свой старт в «Реале»
05:22
Неймар прокомментировал отсутствие Родриго в списке претендентов на «Золотой мяч» 5
01:00
Родриго отреагировал на непопадание в список 30 претендентов на «Золотой мяч»
04 Сентября
23:38
Карвахаль оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»
22:49
Мбаппе номинирован на «Золотой мяч» в седьмой раз – ему всего 25 лет
21:55
Мэр Мадрида попросил Винисиуса извиниться 5
15:26
Хоселу высказался о первых матчах Мбаппе в футболке «Реала» 1
15:00
Карвахаль высказался насчёт возможного перехода в МЛС
03 Сентября
23:08
Мбаппе удивлён «Реалом»
22:23
Васкес поделился ожиданиями от Мбаппе
14:02
Стало известно, будет ли «Реал» продлевать контракты с Карвахалем и Менди
10:40
Стало известно, когда Тчуамени и Менди вернутся в строй 2
06:10
Суперкомпьютер оценил шансы «Барселоны» на чемпионство после уверенного старта 1
04:54
«Реал» снова отклонил трансферную просьбу Анчелотти 12
04:44
Рафинья: «Винисиус во время матчей и Винисиус в жизни – два разных человека»
02:12
Игрок «Барселоны» Рафинья: «Меня удивили результаты «Реала»
00:36
Бальде: «Барселону» не должен беспокоить приход Мбаппе в «Реал»
02 Сентября
05:00
Анчелотти: «Перерыв на матчи сборных – это не очень хорошо»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РЕАЛ СОСЬЕДАД РЕАЛ МАДРИД
Реклама, fon.bet
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Cruyff
13 Сентября 2024 в 19:18
Тогда можно ждать очередную потерю очков королевского клуба
Ответить
Сборная Грузии победила в Албании и возглавила группу лиги В Дзюба нашёл новую команду в РПЛ Клопп вёл переговоры – известна команда Зидан назвал лучший футбольный стадион в мире Хамес признал, что ошибался насчёт Месси Назван главный фаворит ЧМ-2026 - это не Испания и Англия «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Игрок «Краснодара» высказался о потере Кордобы «Реал» или «Барселона»: Киммих выбрал следующий клуб Бывший нападающий «Спартака» готов вернуться в команду
Петух клюнул – игра перевернулась: Италия растерзала Францию, пропустив на 14-й секунде Два топ-клуба хотят забрать Салаха из «Ливерпуля» «Манчестер Сити» или «Реал»: Холанн принял решение Почему «Реал» превратился в «Галактикос»: с чём схожесть нынешней команды и эпохи Зидана Роналду не филонит и решает с замены: Португалия дожала Шотландию голом Криштиану Испанский суперклуб выбирает между Клоппом и Хаби Алонсо Стала известна дата 1000-го гола Роналду Сборная Испании потеряла Ольмо «Барселона» объявила о потере игрока на целый год Будущее Ольмо в «Барселоне» под угрозой
Спортивные новости
Канарейкин назвал команду-сенсацию на старте сезона КХЛ Тренер дал прогноз, когда Медведев может стать первой ракеткой мира «Спартак» выиграл у «Динамо» в московском дерби в КХЛ ЦСКА в овертайме проиграл «Торпедо» в матче КХЛ Дубль Радулова помог «Локомотиву» переиграть «Куньлунь» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
13.09.24 в 22:00
Бетис Бетис
Леганес Леганес
1.69 3.60 5.00
Видео
14.09.24 в 15:00
Мальорка Мальорка
Вильярреал Вильярреал
2.35 3.35 2.90
Видео
14.09.24 в 17:15
Эспаньол Эспаньол
Алавес Алавес
2.55 3.10 2.80
Видео
14.09.24 в 19:30
Севилья Севилья
Хетафе Хетафе
2.23 3.00 3.45
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Сентября
19:20 · Испания. Ла Лига
Назван лучший игрок Ла Лиги в августе официально
19:11 · Испания. Ла Лига
Анчелотти ответил, сыграют ли Беллингем и Тчуамени в матче с «Реал Сосьедадом» 1
17:39 · Испания. Ла Лига
Анчелотти признал проблему с Винисиусом
17:35 · Испания. Ла Лига
Лунин высказался после продления контракта с «Реалом» 1
17:31 · Испания. Ла Лига
Анчелотти отреагировал на критику Винисиуса
16:24 · Италия. Серия А
Дибала может продолжить карьеру в Мадриде слухи
15:52 · Испания. Ла Лига
«Реал» сделал объявление по будущему Лунина официально
13:22 · Англия. Премьер-лига
Фабрегас назвал одного экс-одноклубника, который мог сравниться с Месси 1
12:38 · Испания. Ла Лига
«Мы хотели купить Винисиуса у «Реала» - Босс саудовского клуба сделал признание
12:14 · Испания. Ла Лига
Виктор: «Флик очень близок со своими игроками»
11:31 · Испания. Ла Лига
«Реал» может продать нападающего из-за Мбаппе 1
10:43 · Испания. Ла Лига
Агент Нико Уильямса: «Мы не можем приставить пистолет к его голове и заставить уйти»
10:35 · Испания. Ла Лига
Тебас: «Нико Уильямс хотел в «Барселону», но клуб не смог позволить себе этот трансфер»
10:07 · Испания. Ла Лига
«Реал» обманул с ценой Беллингема 7
09:40 · Испания. Ла Лига
Захарян объяснил, почему поменял номер в «Реал Сосьедаде»
05:37 · Испания. Ла Лига
Карвахаль: «Быть номинированным на «Золотой мяч» – уже успех»
04:55 · Испания. Ла Лига
Ямаль: «Мората и Симон удивили меня во время празднования победы на Евро»
04:05 · Испания. Ла Лига
Ямаль – о первом месте «Барселоны»: «Реалу» сейчас больно» 8
03:44 · Испания. Ла Лига
«Реал» пропишет 50 млн евро отступных в новом контракте 17-летнего игрока
03:34 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» боятся выпускать Фати на поле
03:13 · Испания. Ла Лига
Карвахаль высказался о проблеме несыгранности Мбаппе с Винисиусом и Родриго
02:00 · Испания. Ла Лига
Советник «ПСЖ» Кампуш: «Мне нравится Ямаль, отличный игрок»
01:52 · Испания. Ла Лига
Карвахаль – о будущем в «Реале»: «Я не буду играть в другом европейском клубе»
01:23 · Испания. Ла Лига
Агент Нико Уильямса высказался о решении игрока не переходить в «Барселону»
01:14 · Англия. Премьер-лига
Родри рассказал, как относится к Винисиусу
Все новости
Рекомендуем