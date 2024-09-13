Анчелотти признал проблему с Винисиусом

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти признал, что на текущий момент нападающий Винисиус Жуниор находится не в лучшей форме.

«Винисиус не в лучшей форме, но он всё ещё очень важен для нас. Мы никуда не торопимся, потому что команда забивала голы, а Винисиус был важен. Я не переживаю насчёт Винисиуса, но мы должны хорошо о нём заботиться.

Винисиус всегда хорошо работает, и это просто вопрос времени, когда он окажется на лучшем уровне. Я не могу обманывать себя, думая, что мои футболисты будут готовы на 100% в любое время», - сказал Анчелотти журналистам.

В субботу «Реал» сыграет в гостях у «Реал Сосьедада».