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Лунин высказался после продления контракта с «Реалом»

13 Сентября 2024 • 17:35 Комментировать

В пятницу мадридский «Реал» объявил о продлении контракта с вратарём Андреем Луниным. 25-летний футболист дал комментарий на этот счёт.

«Привет, мадридисты, я очень рад продлению контракта с «Реалом» до середины 2030 года. Как всегда, спасибо за вашу поддержку. Хала Мадрид!» - слова Лунина приводит Madrid Xtra.

«Я очень счастлив. У меня впереди много лет здесь, в лучшем клубе мира, где я чувствую себя как дома. Это лучшее место для личного и профессионального развития», - сказал украинец.

Ранее в прессе писали о том, что Лунин может покинуть «Реал» ради стабильного игрового времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Андрей Лунин
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