Анчелотти отреагировал на критику Винисиуса

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на критику в адрес Винисиуса Жуниора. Форварда раскритиковали после поражения сборной Бразилии от Парагвая (0:1). Некоторые фанаты считают, что Винисиус не отдаётся на поле в матчах сборной так, как в матчах за «Реал».

«Я не хочу вдаваться в проблемы Винисиуса в сборной Бразилии. Но судя по тому, что я вижу, - это больше общая проблема, потому что сборной Бразилии не удаётся показать свою лучшую версию в командном плане. Сейчас Винисиус не в лучшей форме, но никто не может забывать, что с ним мы выиграли два титула Лиги чемпионов», - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

В субботу, 14 сентября, «Реал» сыграет против «Реал Сосьедада».