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«Реал» сделал объявление по будущему Лунина официально

13 Сентября 2024 • 15:52 Комментировать

«Реал» посредством своего официального сайта сделал объявление по будущему Андрея Лунина. 25-летний украинец заключил с мадридским топ-клубом новый контракт, который рассчитан до середины 2030 года.

В настоящий момент Лунин является вторым голкипером «Реала». При этом по ходу сезона 2023/2024 украинец был основным, выиграв конкуренцию у арендованного Кепы в отсутствии травмированного Тибо Куртуа.

Всего за «Реал» Андрей Лунин провёл 48 официальных матчей, в которых пропустил 51 гол. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают вратаря в 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Андрей Лунин
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