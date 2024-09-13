Король умер, да здравствует король: Кто выиграет «Золотой мяч» по версии букмекеров

Вы помните, что делали в 2003 году? Именно тогда Лионель Месси и Криштиану Роналду впервые попали в список претендентов на «Золотой мяч». Однако по-настоящему их эпоха доминирования стартовала спустя пять лет и продолжалась до прошлого года. В этот раз ни аргентинца, ни португальца в списке претендентов на «Золотой мяч» не оказалось. А это значит, что мы с вами стоим на пороге новой футбольной эпохи. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует коэффициенты букмекеров на звание обладателя награды «Золотой мяч» – 2024.

Звёзды вне пятёрки

Главные футбольные звёзды последних лет Эрлинг Холанн и Килиан Мбаппе расположились вне пятёрки претендентов на главную индивидуальную футбольную награду года. Коэффициент на победу норвежца и француза варьируется в районе значения 41. Холанн и Мбаппе являются самыми дорогими футболистами мира (трансферная стоимость 180 млн евро), но для завоевания награды им не хватает вполне определённых факторов. И не стоит забывать, что награда вручается по итогам прошедшего сезона, который у Килиана выдался неровным. Несмотря на внутренние титулы (чемпион Франции и лучший бомбардира Лиги 1), «ПСЖ» вновь не дошёл до решающего матча в Лиге чемпионов, где оступился в полуфинальной встрече против дортмундской «Боруссии». Не удалось эту стадию пройти сборной Франции и на чемпионате Европы. Об этом только может мечтать Эрлинг Холанн, который пока что не играл со сборной Норвегии на крупных турнирах. И даже несмотря на очередную нереальную эффективность (27 голов в 31 матче АПЛ) Холанн по-прежнему «прячется» и не имеет результативных действий в финальных матчах, если дело до них доходит.

В десятку лидеров попал и Гарри Кейн, который стал лучшим бомбардиром Евро-2024, забив три мяча. Но этот статус он разделил ещё с пятью игроками, что случилось впервые в истории турниров Старого Света. Отметим, что один из них, Дани Ольмо, также в списке претендентов на «Золотой мяч». Невысоки шансы на успех, по мнению букмекеров, у победителя Кубка Америки и чемпиона Италии Лаутаро Мартинеса. В 33 матчах в составе «Интера» в прошлом сезоне форвард забил 24 гола. Отметим, что авторитетный портал Goal, в отличие от букмекеров, включил аргентинца в пятёрку претендентов на победу.

Дань уважения была отдана Тони Кроосу, который завершил карьеру в сборной Германии и принёс невероятную пользу мадридскому «Реалу» в Лиге чемпионов. Очередная победа в главном клубном турнире Европы стала для немца пятой по счёту в составе испанского гранда. Шансы Кейна, Мартинеса и Крооса на обладание наградой «Золотой мяч» – 2024 оцениваются с коэффициентом 41. Любопытно, что чуть больше шансов на успех (коэффициент 34) у новоиспечённого чемпиона Европы Нико Уильямса, набравшего в прошлом сезоне 19 очков (5 голов и 14 голевых передач) в 31 матче за скромный «Атлетик» из Бильбао.

«Реал» и Испания вне конкуренции

В пятёрке главных претендентов на «Золотой мяч» три представителя сборной Испании и мадридского «Реала». Вполне обоснованно, именно этот клуб и национальная сборная стали победителями главных турниров прошедшего сезона. Открывает пятёрку лидеров Ламин Ямаль. 17-летний вундеркинд оценивается в 120 млн евро. На прошедшем чемпионате Европы он переписал несколько возрастных рекордов и получил награду «Лучший молодой игрок». В сезоне-2023/2024 принял участие в 37 матчах за «Барселону», отметившись пятью забитыми мячами и семью голевыми передачами. Букмекеры оценивают его шанс на получение награды «Золотой мяч» с коэффициентом 29. Чуть больше шансов на успех представители букмекерских контор отдают чемпиону Испании, победителю Лиги чемпионов и чемпиону Европы Даниэлю Карвахалю. Против Карвахаля играет его позиция. Защитники крайне редко выигрывают «Золотой мяч» и кроме титулов должны проявить ещё и неординарные способности. И даже гола в финале Лиги чемпионов может не хватить.

Тройку лидеров открывает англичанин Джуд Беллингем. Он, наряду с Мбаппе, Холанном и Винисиусом, является самым дорогим игроком современности. Трансферная стоимость – 180 млн евро. Беллингем очень здорово начал сезон-2023/2024 в составе «Реала». Джуд побил рекорд Альфредо Ди Стефано и Криштиану Роналду, отличившись в первых своих 15 играх за «Реал» 14 раз. Постепенно результативность Беллингема стала угасать, но заметно его коэффициент на получение «Золотого мяча» упал после поражения Испании в финале чемпионата Европы. А вот у его конкурента Родри из «Манчестер Сити» шансы на успех после этого финала, да и всего турнира заметно выросли. Испанец отменно провёл сезон, квинтэссенцией которого стало звание чемпиона и лучшего игрока Евро. Но и до этого один из любимчиков Хосепа Гвардиолы стал лучшим игроком Лиги чемпионов и Лиги наций. И даже при таких достижениях Родри не главный претендент на победу. Фаворитом, по мнению букмекеров, на обладание наградой «Золотой мяч»-2024 является бразилец Винисиус Жуниор. Главный фактор – невероятная игра в Лиге чемпионов, где 24-летний форвард набрал 11 голевых действий (6 голов и 5 голевых передач) в 10 матчах. Кроме того, Винисиус стал вторым игроком в истории, забившим сразу в нескольких финалах Лиги чемпионов до 24 лет (первым был Месси). Ровная игра в течение всего сезона, хет-трик в Суперкубке Испании, что подтверждает умение бразильца забивать именно в решающих матчах, – на эти факторы опираются букмекеры и считают, что Винисиус должен выиграть «Золотой мяч» – 2024.

Букмекеры достаточно редко ошибаются в своём выборе. Проверить его сможем уже достаточно скоро. Церемония вручения награды «Золотой мяч» – 2024 состоится 28 октября в Париже.

Котировки букмекеров на обладателя награды «Золотой мяч» – 2024

Футболист Клуб, сборная %* Винисиус Жуниор «Реал», Бразилия 53,9% Родри «Манчестер Сити», Испания 21,6% Джуд Беллингем «Реал», Англия 5% Даниэль Карвахаль «Реал», Испания 4% Ламин Ямаль «Барселона», Испания 2,6% Нико Уильямс «Атлетик Бильбао», Испания 2,2% Килиан Мбаппе «Реал», Франция 1,8% Гарри Кейн «Бавария», Германия 1,8% Эрлинг Холанн «Манчестер Сити», Норвегия 1,8% Лаутаро Мартинес «Интер», Аргентина 1,8% Тони Кроос «Реал», Германия 1,8% Любой другой 1,7%

* - вероятность победы

Константин Лицин