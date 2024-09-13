«Мы хотели купить Винисиуса у «Реала» - Босс саудовского клуба сделал признание

Руководитель саудовского клуба «Аль-Ахли» Халед аль-Исса подтвердил, что клуб пытался купить нападающего Винисиуса Жуниора.

«Мы хотели купить Винисиуса у «Реала», но во время переговоров произошло нечто неожиданное: игроки из Саудовской Аравии ушли в профессионалы в соответствии со стипендиальной программой, а нападающий аль-Брайкан должен был уйти. Тогда наш приоритет сместился на острие атаки, и мы начали переговоры по Осимхену и Тони. В итоге к нам пришёл Тони», - рассказал аль-Исса Koora Rotana.

Летом в прессе писали о том, что саудовский клуб может заплатить за Винисиуса 1 миллиард евро.