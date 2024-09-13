Виктор: «Флик очень близок со своими игроками»

Нападающий каталонской «Барселоны» Пау Виктор высказался о качествах главного тренера команды Ханса-Дитера Флика. Напомним, испанский форвард перебрался в стан «сине-гранатовых» летом из «Жироны».

«Флик? Он человек, который очень близок с игроками. Он многого требует, хочет большой интенсивности и чтобы игроки не сбавляли темп. Это то, что можно заметить даже по матчам», – цитирует Виктора L’Esportiu.

Флик летом стал новым тренером «Барселоны», сменив на своём посту Хави Эрнандеса. Немецкий специалист выиграл все 4 своих матча во главе «сине-гранатовых» в чемпионате Испании.