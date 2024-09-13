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«Реал» может продать нападающего из-за Мбаппе

13 Сентября 2024 • 11:31 Комментировать

Звездный нападающий Винисиус Жуниор может покинуть мадридский «Реал» после появления в команде француза Килиана Мбаппе. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Согласно данным журналистов, «королевский» клуб может начать переговоры с потенциальным покупателем, если за форварда предложат сумму, превышающую 150 миллионов евро. Ранее в прессе сообщалось об интересе к бразильцу со стороны клубов из Саудовской Аравии.

Винисиус выступает за «королевский» клуб с лета 2018 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца сезона-2026/2027.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор ещё теги
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