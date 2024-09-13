Агент Нико Уильямса: «Мы не можем приставить пистолет к его голове и заставить уйти»

Феликс Таинта, агент нападающего «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса, высказался о решении молодого игрока остаться в своём нынешнем клубе. Напомним, летом Нико мог перейти в каталонскую «Барселону», но сделка так и не состоялась.

«Парень решил остаться в Бильбао ещё на один год. Наша работа – поддерживать его и давать советы, но мы не можем приставить пистолет к его голове и заставить уйти», – цитирует агента Cadena Ser.

Уильямс был одним из самых ярких игроков последнего чемпионата Европы, где его сборная Испании завоевала золотые медали. В контракте Нико прописаны отступные в размере 58 миллионов евро.