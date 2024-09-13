Тебас: «Нико Уильямс хотел в «Барселону», но клуб не смог позволить себе этот трансфер»

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о несостоявшемся переходе нападающего Нико Уильямса из «Атлетика» Бильбао в каталонскую «Барселону». Напомним, на последнем Евро-2024 испанец помог своей сборной завоевать золотые медали, отметившись голом в финале против Англии.

«Нико Уильямс хотел в «Барселону», но клуб не смог позволить себе этот трансфер. Я очень счастлив, что он остался в Испании и продолжает выступать за «Атлетик» Бильбао. Это добавляет конкурентоспособности чемпионату», – цитирует Тебаса журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что в контракте Уильямса прописана сумма отступных в размере 58 миллионов евро.