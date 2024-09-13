«Реал» обманул с ценой Беллингема

Мадридский «Реал» занизил стоимость трансфера хавбека Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии». Об этом рапортуют журналисты Sport Bild.

Согласно сведениям источника, переход английского футболиста в «королевский» клуб обошелся «сливочным» в 133,9 миллиона евро, тогда как мадридцы указали сумму в размере 103 миллионов.

Напомним, что Беллингем пополнил ряды испанского гранда летом прошлого года. В прошлом сезоне Джуд поучаствовал в 42 встречах, записав на свой счет 23 забитых мяча и 13 результативных передач. Контракт полузащитника с «Реалом» истекает летом 2029 года.