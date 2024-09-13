Захарян объяснил, почему поменял номер в «Реал Сосьедаде»

Хавбек сборной России Арсен Захарян объяснил, почему поменял игровой номер в «Реал Сосьедаде». Полузащитник будет выступать за испанскую команду под восьмеркой.

«Смена номера? Я поменял 12‑й на 21‑й, это было моё решение, позвонили из клуба, сказали, что освободился 8‑й номер, что могу взять. Я не зацикливаюсь на номере, просто хотел поменять 12‑й», - высказался российский футболист в эфире телеканала «Матч! Футбол 1».

Напомним, что Арсен выступает за «Реал Сосьедад» с лета прошлого года. На сегодняшний день полузащитник провел 40 поединков в составе испанского коллектива, отметившись одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.